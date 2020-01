Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, "Bugün kınama günü değildir, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değildir. Bugün Ümmetin 15 Temmuz'udur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür." ifadesini kullandı.

Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Daha önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak servis edilen tek taraflı anlaşmayla yeni bir skandala imza attığını belirten Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. Bugün kınama günü değildir, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değildir. Bugün ümmetin 15 Temmuz'udur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. İslam dünyası da Filistin'e ve Filistin'in başkenti Kudüs'e sahip çıkmalı; siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail/ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir."

Karapıçak, Oğuzlar esnafını dinledi

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, halkın MHP'ye ilgisinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Karapıçak, Oğuzlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparak sorun ve talepleri dinledi.

Halkla ortak paydada buluşabilmek için zaman zaman istişare yaptıklarını belirten Karapıçak, "Bu kapsamda Oğuzlar ilçemizde, esnafımızı ziyaret

ettik. Oğuzlar ilçemizin unutulan değerleri inşallah kısa sürede hak ettiği

yere kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Sürekli halkın içinde olmaya özen gösterdiğinin altını çizen Karapıçak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri insanlarla iç içe olup, halkın nabzını tutuyoruz. Halkımızın MHP'ye ilgisi gün geçtikçe artıyor. Halkla daha çok bütünleşmek için ziyaretlerimiz devam edecek."

THM Konseri 4 Şubat'ta

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 2020 Konseri, 4 Şubat'ta Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki koronun konseri saat 20.30'da başlayacak.

Açıklamada vatandaşlar, Anadolu'nun farklı yörelerinden çok sayıda türkünün seslendirileceği konsere davet edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 10 milyon 849 bin lira hibe desteği

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığının Çorum'daki 24 milyon 9 bin 46 lira bütçeli 47 yatırım projesine 10 milyon 849 bin 818 lira hibe desteği sağlayacağını bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Programı kapsamında Çorum'dan sunulan 47 hibe projesinin tamamının kabul edildiğini belirtti.

Projelerden 34'ünün Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, 13'ünün de Ekonomik Yatırımlar kategorilerinde desteklenmeye değer bulunduğunun altını çizen Ceylan, "Çorum ili olarak 47 projede; toplam proje tutarı 24 milyon 9 bin 46 lira olup, verilecek hibe tutarı ise 10 milyon 849 bin 818 liradır.

Hibe ödemesine hak kazanan yatırımcılara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tebligat yapılacak ve 45 gün içinde hibe sözleşmesi imzalayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bakanlığa sunulan hibe projelerini titizlikle takip ettiklerinin vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"47 proje ilimiz için yeterli değildir. Önümüzdeki yıl bu proje sayısını yüzde yüz artırarak en az 94 projeye

çıkarmamız lazım. Bakanlıktan en çok payı Çorum olarak almamız lazım. Bunun için de ne kadar çok proje ile başvurursak o kadar çok destek alırız."