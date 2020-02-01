Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum Belediyesi Geleneksel Kurumlararası Spor Şöleni için kayıtlar pazartesi günü başlıyor.

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Çorum Belediyesi Geleneksel Kurumlararası Spor Şöleni için kayıtlar pazartesi günü başlıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, voleybol, masa tenisi, satranç, bowling ve dart branşlarındaki yarışmalara katılmak isteyenlerin 10 Şubat'a kadar belediyeye müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

Organizasyona kent merkezi ve ilçelerdeki kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının katılabileceğini aktaran Aşgın, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz organizasyonla amacımız arkadaşlık, dayanışma, kaynaşma köprüleri kurmak. Daha çok insanı sporla buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

-Vali Yardımcısı Yüksel'den OKA'ya ziyaret

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Koordinatörü Özgür Yalçın'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yalçın, ziyarette OKA'nın 2019 çalışmaları ve 2020 programı hakkında Yüksel'e bilgi verdi.

OKA'nın TR-83 Bölgesinin kalkınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Yüksel, Çorum'un da OKA'dan istifade ettiğini söyledi.

"Dijital Ben" eğitimi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Habitat Derneği ve GoDaddy işbirliğiyle "Dijital Ben" konulu web tasarımı eğitim programı düzenlendi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi Deniz Kanat, eğitimde katılımcılara online varlık, dijital dünyanın yeni harikası, alan adı kaydı, profesyonel e-postanın önemi, web stesi planlama, oluşturma ve güvenliğini sağlama ve web tasarımı konularında bilgi verdi.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verdi.

Milletvekili Ceylan'dan esnaf ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi'nde esnaf ziyareti düzenledi.

Ceylan, ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kendisinin de Gülabibey Mahallesi'nde yaşadığını, milletvekili olduktan sonra da aynı mahallede yaşamaya devam ettiğini belirten Ceylan, halkın içinde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ceylan, esnaf ziyaretinin ardından Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile bir araya gelerek vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı.

Milletvekili, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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