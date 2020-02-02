Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediyesinin "Ailemle Spor Yapıyorum 7'den 70'e Engelleri Aşıyorum" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerin futsal, basketbol, bowling ve badminton branşlarında aileleriyle birlikte yarıştığı etkinlikte dereceye giren öğrenciler, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada gençlerin aileleriyle birlikte spor yaparak eğlendiğini söyledi.

Halkın mutluluğuna yönelik organizasyonlar düzenlediklerini belirten Aşgın, "Bu organizasyon, bizim için çok değerli idi. Spor var, gençler var. Bunlara ek olarak bir de ailelerimiz var. Yavrularımız burada aileleriyle birlik beraberlik içinde spor yapıyorlar, kurdukları takımlarla kıyasıya mücadele ediyorlar. Sporla eğlenip hoş vakit geçirirken aynı zamanda da aile bağları kuvvetleniyor." dedi.

ÇESOB'dan depremzedelere yardım

Çorum Esnafı ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB), Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi.

Kentteki esnaftan toplanan yardım malzemeleri, Çorum Belediyesince tahsis edilen kamyona yüklenerek deprem bölgesinde gönderildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü söyledi.

Çorum esnafının depremzedeler için seferber olduğunu dile getiren Gür, "İlk günden beri aklımız da yüreğimiz de dualarımız da Elazığ ve Malatya'daydı. Sadece manevi olarak değil, maddi desteklerimizle de depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bu çerçevede başlattığımız kampanya doğrultusunda topladığımız yardım malzemelerini ise deprem bölgesine ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

- AK Parti'de kongre süreci başlıyor

AK Parti İl Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'da kongre sürecinin 22 Şubat'ta merkez ilçe başkanlığı kongresiyle başlayacağını söyledi.

Gazetecilerle kentteki bir restoranda bir araya gelen Ahlatcı, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

22 Şubat'ta merkez ilçe, 28 Şubat'ta

Mecitözü, 29 Şubat'ta Alaca ve 1 Mart'ta da Boğazkale ilçe kongreleri yapılacağını belirten Ahlatcı, "Merkez İlçemizin

adayların isimlerin açıklanması yönünde genel merkezimizden talimat geldiğinde isimleri açıklayacağız. Çok ince ayrıntıları gözeterek, birlik beraberlik ortamımızı, Çorum'da huzur ortamını bozmayacak şekilde

kongrelerimizi yapacağız. Kongreler partimizin adına yakışır şekilde geçecek." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katıldı.