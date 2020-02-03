Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan'a kadar İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne iletmesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak, 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait yıllık ciro, kapasite kullanım oranı, çalışan sayısı, tüketilen enerji, üretim şekli, üretim ve atık madde bilgilerini içeren yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yıllık işletme cetvelinin "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" veya "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" adresinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak sunulabileceğinin aktarıldığı açıklamada, 30 Nisan'a kadar bildirimde bulunmayan işletmelere bin 586 lira idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları görüşüldü

Çorum'da mevsimlik tarım işçilerinin sorunları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığındaki toplantıda Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu İl Koordinatörü Yusuf Şahinbaş bir sunum yaparak, önceki dönemlerde yapılan çalışmaları ve 2020 Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, ilgili kurum temsilcileri, Çorum'daki mevsimlik işçi ve ailelerinin sorunlarının giderilmesine dönük önerileri değerlendirildi.

Yüksel, toplantıda alınan tedbirlerin doğru anlaşılması için ilgili kurum ve kuruluşlarca işçilere, tarım aracılarına, işverenlere ve yöre halkına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kaymakam ve belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

THM konseri iptal edildi

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun 4 Şubat'taki konseri, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu 4 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede huzuru, barışı ve çatışmasızlığı sağlamak amacıyla İdlib'e giden birliklerimize rejim güçleri tarafından yapılan hain topçu atışı sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. 9 askerimizin de yaralandığı olay nedeniyle 4 Şubat Salı günü Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek konser, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.