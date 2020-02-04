Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum'dan Elazığ ve Malatya'ya 10 tır, 3 kamyon ve bir minibüs dolusu yardım malzemesi ile bir konteyner mutfak gönderildiği bildirildi.

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Çorum'dan Elazığ ve Malatya'ya 10 tır, 3 kamyon ve bir minibüs dolusu yardım malzemesi ile bir konteyner mutfak gönderildiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Çorum'da yardım kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Çorum halkının kampanyaya gönülden destek verdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören vatandaşlarımızın anlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilimiz sanayicilerinden Nejat Atalay, Mehmet Özdoğan, Eyüp Yetik, Selahattin Karakaş, Uzay İnşaat ve Ali Dost bir adet mutfak konteyneri ile 1 tır, Çorum Belediye Başkanlığı 2 tır, 1 kamyon ve 1 minibüs, Sungurlu Belediyesi 3 tır, Çorum TSO 1 kamyon, Gülabibey Mahallesi Muhtarlığınca 2 tır, ÇESOB 1 tır gıda, giyim, soba, temizlik ve hijyen malzemeleri ile Soğan Yetiştiriciliği Birliği 1 tır ve 1 kamyon soğanı deprem bölgesine gönderilmiştir.

Depremin meydana geldiği bölge AFAD Müdürlüğü ile irtibatımız devam etmekte olup, talep edildiği takdirde ihtiyaç duyulan yaşam malzemeleri Valiliğimizce bölgeye sevk edilmeye devam edecektir.

Çorumlu vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını takdirle karşılıyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Çorum için fırtına uyarısı

Çorum'da yarın ve perşembe günü fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fırtınanın hızının saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Yarın sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden başlayacak kuvvetli rüzgarın öğleden sonra etkisini artırmasının beklendiğinin bildirildiği açıklamada, "Zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına şeklinde saatte 70 ile 100 kilometre hız arasında esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinden sonra etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Amatör balıkçılara uyarı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, amatör balıkçıları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Sarı, yaptığı açıklamada ticari amaç gütmeksizin spor ya da dinlenme amacıyla balık avlamak için Amatör Balıkçı Belgesi gerektiğini hatırlattı.

Belge sahiplerinin her yerde avcılık yapamayacağını belirten Sarı, Çorum'da Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletlerinde avlanmanın yasak olduğunu aktardı.

Kuralların Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile belirlendiğinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır. Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır."

Mimarlar Odası'nda görev değişimi

Çorum Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Tokgöz'ün görevinden istifa ettiği bildirildi.

Çorum Mimarlar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada Tokgöz'ün, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığına seçilmesinden dolayı görevi bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Tokgöz'ün yerine Levent Çöphüseyinoğlu'nun Çorum Mimarlar Odası başkanlığına seçildiği kaydedildi.

Malatya, Elazığ, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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