Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'da 75. Cumhuriyet Ortaokulu, İkbalevler ve Buharaevler Anaokulu işbirliğiyle "Doğa Dostu Çocuklar Gülümsesin Ağaçlar" Etwinning Projesi kapsamında sokak hayvanları için "Bir kap yemek" kampanyası başlatıldı.

Proje ekibi, kampanya kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara afiş astı.

Proje koordinatörü 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Öğretmeni Yıldız Madak, projeyle sokak hayvanlarının kış aylarında aç kalmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.

Afişlerle vatandaşların dikkatini sokak hayvanlarına çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Madak, proje kapsamında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Halk Müziği Korosu konser verecek

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yarın konser verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki deprem dolayısıyla ertelenen Türk Halk Müziği Korosu konserinin yarın Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetimindeki koronun konserinin saat 20.30'da başlayacağının ifade edildiği açıklamada Türk Halk Müziği severler konsere davet edildi.

Dünya Kanser Günü

Çorum Sağlık Müdürlüğü, Dünya Kanser Günü dolayısıyla vatandaşları kanser konusunda bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kadeş Barış Meydanı ve kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan Sağlık Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara kanserin belirtileri, erken teşhisin önemi ve tedavi süreçlerini içeren broşürler dağıttı.

Dünya Kanser Günü dolayısıyla ayrıca kentteki halk eğitim merkezlerinin kursiyerlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Çorum'daki kanser tarama hizmetlerinin de anlatıldığı toplantılarda katılımcılara, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı, 40-69 yaş arası kadınların meme ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolon kanseri riski taşıdığı belirtilerek, erken teşhis için düzenli tarama yapılması gerektiği vurgulandı. Katılımcıların, kanser taramasını aile hekimlerine ve Kanser Erken Teşhis Merkezi'ne (KETEM) başvurabilecekleri aktarıldı.