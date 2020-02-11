Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, özel halk otobüsünde vatandaşların toplu taşıma hizmetiyle ilgili sorun ve önerilerini dinledi.

Aşgın, kent merkezinde Akkent Mahallesi güzergahında hizmet veren özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsteki vatandaşlarla toplu taşıma hizmetleriyle ilgili sohbet eden Aşgın, yenilikler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Toplu taşımanın kendileri için hassas bir konu olduğunu belirten Aşgın, vatandaşlardan gelen şikayetleri en kısa süre içinde gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

Toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak için önemli kararlar aldıklarını dile getiren Aşgın, "Otobüs güzergahları konusunda çok fazla şikayet alıyorduk. Bu konuda muhtarlarımızdan, şirket yöneticilerinden ve belediyemiz çalışanlarından oluşan bir heyetle istişareler neticesinde otobüs hatlarının güzergahları ve hat sayılarında değişiklikler yaptık. Şikayetleri en aza indirdik." dedi.

Cerrahlar Çorum'da toplanacak

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Çorum Bölgesel Toplantısı, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 7 Mart'ta yapılacak.

HİTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Settar Bostanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda safre kesesi taşı cerrahisinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yöntemleri, kolesistektomi endikasyonları, güvenli klesistektomi ve safra yolu yaralanmaları konularının işleneceğini belirtti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda bölgedeki hekimlerin tecrübelerini paylaşacaklarını aktaran Bostanoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, hem mevcut bilgilerimizi birlikte güncellemek, hem de bölgemizdeki meslektaşlarımızla bir araya gelip, deneyimlerimizi paylaşmak. Bölgedeki hekimlerimizi Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu ile birleştiği, milattan önce 7000 yılına kadar uzanan, tarih ve kültür zenginliği barındıran, leblebinin ana vatani Çorum'da, bizimle birlikte olmaya davet ediyorum."

Eğitim Bir-Sen'in basın açıklaması iptal edildi

Eğitim Bir-Sen'in bugün düzenleyeceği basın açıklaması, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olmasından dolayı ertelendi.

Eğitim Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili Türkiye genelinde her ilde yapılması planlanan basın açıklamasının, İdlib'den gelen şehit haberinden dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitim Bir-Sen olarak şehitlerimizin yasını tutuyor, ülke genelinde yapmayı planladığımız eylemi ileri bir tarihe erteliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.