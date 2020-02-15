Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli Süt Toplama Projesi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)desteklenmeye değer bulundu.

Proje kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1 süt soğutma ve depolama tankı, 10 araç üstü süt taşıma tankı, 1 saf su cihazı, 1 süt analiz cihazı, 3 süt toplama aracı ve 20 tonluk süt taşıma kamyonu alacak.

TKDK, 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli projeye yüzde 50 hibe finansman desteği sağlayacak.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer'i ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, proje ile çiğ süt kalitesini artırmayı, artan maliyetleri azaltmayı ve alınacak ekipmanlarla birliğin yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yalvaçer ise projenin kentteki hayvan üreticilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Jandarmadan öğrencilere hediye kitap

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilkokul öğrencilerine kitap hediye edildi.

Mecitözü Jandarma Komutanlığında görevli askerler, ilçeye bağlı Köprübaşı Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette jandarma personeli, okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla öğrencilere hikaye kitabı hediye etti.

Ziyarette ayrıca öğrencilere jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunduğuyla ilgili bilgi verildi.

Ortaköy'de sigara denetimi

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Ortaköy ilçesinde sigara denetimine katıldı.

Sobacı, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla ziyaret ettiği kahvehanelerdeki vatandaşlara sigaranın zararlarını ve bırakma yöntemlerini içeren broşürler dağıttı.

Vatandaşların sağlık sorunlarını da dinleyen Sobacı, ardından Ortaköy Devlet Hastanesini denetledi.

Ziyaretlere Ortaköy Kaymakamı Murat Acar da katıldı.