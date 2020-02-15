Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli Süt Toplama Projesi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)desteklenmeye değer bulundu.

Çorum'dan kısa kısa, System.String[]

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli Süt Toplama Projesi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)desteklenmeye değer bulundu.

Proje kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1 süt soğutma ve depolama tankı, 10 araç üstü süt taşıma tankı, 1 saf su cihazı, 1 süt analiz cihazı, 3 süt toplama aracı ve 20 tonluk süt taşıma kamyonu alacak.

TKDK, 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli projeye yüzde 50 hibe finansman desteği sağlayacak.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer'i ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, proje ile çiğ süt kalitesini artırmayı, artan maliyetleri azaltmayı ve alınacak ekipmanlarla birliğin yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yalvaçer ise projenin kentteki hayvan üreticilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Jandarmadan öğrencilere hediye kitap

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilkokul öğrencilerine kitap hediye edildi.

Mecitözü Jandarma Komutanlığında görevli askerler, ilçeye bağlı Köprübaşı Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette jandarma personeli, okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla öğrencilere hikaye kitabı hediye etti.

Ziyarette ayrıca öğrencilere jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunduğuyla ilgili bilgi verildi.

Ortaköy'de sigara denetimi

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Ortaköy ilçesinde sigara denetimine katıldı.

Sobacı, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla ziyaret ettiği kahvehanelerdeki vatandaşlara sigaranın zararlarını ve bırakma yöntemlerini içeren broşürler dağıttı.

Vatandaşların sağlık sorunlarını da dinleyen Sobacı, ardından Ortaköy Devlet Hastanesini denetledi.

Ziyaretlere Ortaköy Kaymakamı Murat Acar da katıldı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]