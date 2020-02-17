Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 28'inci kez kan bağışında bulundu.

Çiftçi, Türk Kızılayı Çorum Şubesinin Valilik bahçesinde başlattığı kan bağışı kampanyasına katıldı.

Gerekli tahlillerin ardından kan veren Çiftçi, Türk Kızılay'ına 28'inci kan bağışını yapmış oldu.

Türk Kızılayı'ndan gümüş madalya sahibi olan Çiftçi, sağlığı elveren herkesi kan vermeye davet etti.

Çorum Belediyesi arsa satacak

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi'ndeki 5 arsayı açık artırma usulü ihaleyle satacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gülabibey Mahallesi'nde imarda ticaret alanı işaretli 2 bin 40 metrekare arsa 1 milyon 630 bin lira tahmini bedelle, bin 325 metrekare ticari alan işaretli arsa 1 milyon 60 bin lira, bin 110 metrekare ticari alan işaretli arsa 888 bin lira, 5 kat konut parselli bin 422 metrekare arsa

1 milyon liradan, 8 kat konut parselli 758 metrekare arsa ise 950 bin lira bedelle açık artırmaya sunulacak.

Yarın Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak ihale, saat 14.00'te başlayacak.

Çorum İHH'dan İdlib'e yardım çağrısı

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, İdlib için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminden kaçan İdlib halkının her türlü yardım malzemesine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İdlib'den göç eden mazlumlar için toplanan yardımların 23 Şubat'ta Çorum'dan yola çıkacağını ifade eden Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar vermiş olduğu destekten dolayı hayırsever Çorum halkına teşekkür ediyoruz. Son bir gayretle pazar gününe kadar yardımlarınızı bekliyoruz. Allah bağışlarınızı kabul etsin. İdlib için bağış yapmak isteyen Çorumlu hayırseverler, Çorum İHH Ofisimize gelerek, 0364 2242620 – 0538 8777655 numaralı telefonlarla iletişim kurarak ya da Vakıf Katılım Çorum Şubesine 'İdlib' açıklamasıyla ilgili hesaba nakdi yardımda bulunabilir."

Belediye personeline eğitim

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "Bitki Zararlıları ve Kimyasal Mücadele" eğitimi verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Buhara Kültür Merkezindeki eğitimde yaptığı konuşmada, yaz aylarında görülen bitki zararlıları için şimdiden harekete geçtiklerini söyledi.

Başta Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olmak üzere ilgili tüm personelin bu konuda eğitim çalışmasına katıldığını dile getiren Yağbat, "Çalışma arkadaşlarımız yaz aylarında görülebilecek olası sinek, haşere, uçkun gibi sorunlara erken müdahale konusunda bilgilendiriliyor. Bitki zararlıları konusunda bilgi sahibi olarak çalışmalara hazır hale gelecek." dedi.

Eğitimde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Doç. Dr. Turgut Atay ve Dr. Öğr. Üyesi Tarık Balkan, bitki zararlılarının üreme dönemleri ve bu zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında belediye personeline bilgi verdi.