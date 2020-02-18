Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, 2019 yılında 36 bin 201 kişiye yardım malzemesi ulaştırdı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine Gıda Bankası aracılığıyla ulaştıklarını belirtti.

Gıda Bankasından geçen yıl 10 bin 638 ailenin yararlandığını aktaran Aşgın, "Toplam 36 bin 201 kişiye yardım ulaştırdık. Belediyemize başvurusunu yapan, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından iletilen ve şartları yardım almaya müsait olanlara Gıda Bankasından aylık, 2 aylık, 3 aylık veya 4 aylık periyotlarla alışveriş yapabileceği kartlar veriyoruz. Bir marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçları olan ürünleri alıyorlar. Alışveriş yapabilecek imkanı bulunmayanlar ve geçici sığınmacılara ise yardım kolisi ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

17 milyon Avro bütçeli "genç istihdamı" hibe programı

Eğitimde ya da istihdamda yer almayan 15-29 yaş arası kişilerin iş gücü piyasasına katılmasını sağlamak amacıyla 17 milyon Avro bütçeli "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı" hibe programı için başvurular başladı.

Çorum Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında en az 200 bin, en fazla 350 bin Avro bütçeli projelere en az yüzde 80, en fazla yüzde 90 hibe desteği sağlanacak.

Kar amacı gütmeyen, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, 4691 Sayılı Kanuna tabi teknoloji geliştirme bölgeleri ve benzeri kuruluşlar, yerel yönetimler, sendika, işçi ve işveren konfederasyonu, kalkınma ajansları, üniversiteler, federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve ticaret borsaları hibe programından faydalanabilecek.

İngilizce olarak hazırlanacak projeler, 24 Nisan'a kadar Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu'na teslim edilebilecek.

Fidan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çiftçilerin pazarda satılan fidanları alırken "Kurşun Mühür" sahibi olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada fidan dikim sezonunun açıldığını belirterek çiftçilerin fidan seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini sıraladı.

Semt pazarlarına ilçelerden ve çevre illerden çok sayıda fidan geldiğini belirten Sarı, fidanların yetiştirildikleri illerin Tarım ve Orman Müdürlüklerince muayene edildiğini vurguladı.

Muayenede fidanların hastalık ve zararlı ile bulaşık olmadığını gösterir kurşun mühürle mühürlendiğini, satıcısına da taşıma ve satış sertifikası verildiğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Bu sertifikanın süresi bir hafta ile sınırlıdır. Mühürsüz, taşıma ve satış sertifikası olmayan kaçak fidanlarla, bulaşıcı hastalık ve zararlıları, yetiştiricilik yapacağımız bahçelerimize taşımış oluruz. Bu nedenle piyasadan mühürsüz, zirai karantina taşıma ve satış sertifikası olmayan fidanlar satın alınmamalıdır. Modern ve karlı bir meyve yetiştiriciliğinin temelini uygun ve kaliteli fidan seçimi oluşturmaktadır. Fidan seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik, karlı bir yetiştiricilik için şarttır."

Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri

Çorum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi çalışanlarına yönelik "Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri" konulu eğitim programı yapıldı.

Çorum Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimince organize edilen eğitimde Diyetisyen Özlem Gök, katılımcılara Otizm Spektrum Bozukluğu hastalığı olan bireylerde beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

28 personelin katıldığı eğitimin ardından kurum bahçesinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.