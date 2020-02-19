Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde düzenlenen İdlib yardım kampanyasında toplanan 75 koli yardım malzemesi, İdlib'e gönderildi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler, "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerinin de destek verdiği kampanya kapsamında toplanan 65 koli kıyafet ve 10 koli temel gıda maddesi, Çorum Belediyesine ait kamyonla İdlib'e gönderildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kampanyaya katılan kursiyerlere teşekkür etti.

AK Parti Merkez İlçe Kongresi

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum'daki kongre sürecinin cumartesi yapılacak AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresiyle başlayacağını bildirdi.

Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'ndaki kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in de katılacağını belirtti.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar'ın 3'üncü dönem için tekrar aday olacağını ifade eden Ahlatcı, şunları kaydetti:

"AK Parti'de kongre süreci 29 Şubat'ta Mecitözü, 1 Mart'ta Alaca ve 2 Mart'ta Boğazkale ilçe kongreleriyle devam edecek. İnandığımız bu kutlu dava yolunda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde memleketimiz, milletimiz ve şehrimiz için gece gündüz demeden, durmaksızın, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

CHP Çorum İl Kongresi

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, pazar günü yapılacak olağan il kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Tüfekçi, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılacak kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da katılacağını bildirdi.

Kongrede il başkanlığı için yarışacak adaylara başarı dileyen Tüfekçi, "Kongrede aday olmayacağım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak, aydınlık günlere ulaşmada ve partimizin iktidara gelmesi noktasında elimden gelen tüm gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Partimin hizmetkarı olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Metruk bina yıkıldı

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina, Çorum Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, gazetecilere yaptığı açıklamada metruk binanın madde bağımlılarının sığınağı haline geldiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin durumdan rahatsız olması üzerine belediyeyle irtibata geçtiğini dile getiren Akçal, "Daha önceden uyuşturucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Artık mahalleli rahat bir nefes alacak, belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden bu tarz metruk binaların yıkımlarının devam etmesini istiyoruz." dedi.