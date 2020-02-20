Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

7 saat önce

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

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Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonundaki konserde Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenen türküler seslendirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın Denizli yöresine ait Devrent Deresi türküsünü seslendirdiği konserde, semah ekibi ve semazenler de sahne aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserin ardından Şef Arif Sadeçolak'a çiçek verdi.

Kültür ve sanata verdikleri değer doğrultusunda Çorum halkını birbirinden güzel etkinliklerle buluşturduklarını belirten Aşgın, "Salondaki kalabalık gösteriyor ki bu şehre bir, iki kez az geliyor. Hemşehrilerimiz böyle sanatsal etkinliklere susuz. Yılda bir kez yapılan bu konseri ikiye çıkarttık, bu gidişle 3'e ve 4'e çıkartacağız." dedi.

"Rol Model Olarak Baba" konferansı

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca "Ailem Ocağım Anlayıp Isınacağım" Projesi kapsamında "Rol Model Olarak Baba" konferans yapıldı.

Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndaki konferansta, babaların aile içindeki rolü ve çocuk yetiştirme konularında bilgi verdi.

Çocuk yetiştirmenin gelecek açısından önemli bir konu olduğunu belirten Aybek, "Bize ait olmayan metotlarla bugünün İbn-i Sina'larını, İbn-i Rüşd'lerini yetiştiremiyoruz. Çünkü metodoloji en başta bize ait değil. Öyle bir gemideyiz ki batıya giden bir geminin içinde dindar camia sadece doğuya koşmaya çalışıyor. O yüzden birçok şeyi kaçırıyoruz." dedi.

Çocuğun "düzeltilecek bir varlık" olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Aybek, şunları kaydetti:

"Eğer ben çocuğa düzeltilecek bir varlık olarak bakarsam çocuğu farkında olmadan düzeltiyorum derken kırmaya başlıyorum. Batı medeniyetinde kavramsal boyutta çocuk yaklaşımına baktığımızda kavramlarından durumu fark ediyorsunuz. Çocuklarımızla ilgili sorunlarımızı ancak doğru yaklaşımlarla çözüm bulabiliriz. Geleceğimizi, yavrularımızı hep birlikte kurtaracağız."

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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