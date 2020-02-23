Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

7 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Yıldız ve yönetimini tebrik etti.

İl Kongresine katılmak üzere Ankara'dan Samsun'a giderken Çorum'a uğrayan Ağıralioğlu, toplantıda ülke gündemine ilişkin partili yöneticileri bilgilendirdi.

Ağıralioğlu, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

Dodurga Belediyesi 100 dut fidanı dağıttı

Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlara 100 dut fidanı dağıtıldı.

Dodurga Belediyesinden yapılan açıklamaya göre süneyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki vatandaşlara 100 ak dut cinsi dut fidanı dağıtıldı.

Açıklamada, Dodurga Belediyesi ile Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı işbirliğiyle ilçedeki çeşmelerin etrafına 400 dut fidanı dikileceği bildirildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik'e kutlama ziyareti

MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Osman Tosik'i ziyaret etti.

İpek, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Tosik'i Ülkü Ocakları Başkanlığına atanmasından dolayı tebrik etti.

Tosik, ziyarette yaptığı açıklamada Ülkü Ocaklarının, toplumun dinamiklerini ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Ülkü Ocaklarının, gençlerin milli ve manevi duygularını ayakta tutmaya gayret ettiğini dile getiren Tosik, "Gençlerin topluma ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

İpek, Osman Tosik'e ziyaret anısına tablo hediye etti.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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