Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Albayrak İlkokulunda öğrencilerin yabancı dil eğitimini pekiştirmek amacıyla İngilizce Sokağı kuruldu.

Dünya çapında okul eşleştirme programı olan E-Twinning kapsamında oluşturulan İngilizce Sokağı törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Proje Koordinatörü Albayrak İlkokulu İngilizce Öğretmeni Yasemin Toraman, İngilizce Sokağı Projesiyle öğrencilerin okulda oldukları süre boyunca İngilizce kelimelerle karşılaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Toraman, dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin İngilizce'ye ilgisini artıracaklarını dile getirdi.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı katıldı.

İçişleri Bakanlığından derneklere proje desteği

İçişleri Bakanlığı 2020 yılı proje başvuruları başladı.



Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl derneklere proje karşılığında yardım yapıldığını hatırlattı.

"Bir fikrim var" diyenlerin proje hazırlayarak fikrini hayata geçirmek için destek alabileceğini bildiren Bayrak, "Başvurular, http://www.siviltoplum.gov.tr

Çorum Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığındaki toplantıda hayat boyu öğrenme ihtiyaçları ve bu ihtiyacın giderilmesinin önündeki engeller değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, toplantıda, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğünce düzenlenen genel ve mesleki kurslar, okuma-yazma kursları, yabancı uyruklu kişilere yönelik açılan Türkçe okuma-yazma kursları, İş Birliği Belgesi ile açılan kurslar, yerel düzeyde resmi ve özel kurumlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında açılan kurslar hakkında bilgi verdi.

Sarı, "Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için açılan bu kursların planlanması yapılmış olup, tek gayemiz ülkemize hizmet etmektir." dedi.

"Hastanede verimlilik" denetimi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "2019 yılı Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirmeleri" kapsamında denetlendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığından gelen heyete hastane hakkında bilgi verdi.

Sezikli, hastane çalışanlarına teşekkür ederek, değerlendirme sonuçlarının hastane için önemli bir gösterge olacağını vurguladı.