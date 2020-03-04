Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi'nde son 1 yılda 3 bin 500 metre altyapı çalışması yaptıklarını söyledi.

Aşgın, "Başkanım Mahallemizde Söz Bizde" Projesi kapsamında Gülabibey Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Çorum'un altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Aşgın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Gülabibey Mahallemizde 3 bin 500 metre altyapı çalışması yaptık. Fevzi Çakmak ve Cemilbey caddelerindeki su birikintilerini önleyecek bir çalışmayı da yatırım programımıza aldık." dedi.

2019'da kent genelinde 70 bin ton asfalt serdiklerini dile getiren Aşgın, "Gülabibey Mahallemizde 3 milyon 609 bin 285 liralık asfalt, bordür, tretuvar, kazı ve dolgu gibi üstyapı çalışmaları yaptık. 2020 yılı içerisinde de 23 noktada üstyapı çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

HİTÜ öğrencileri sokak hayvanlarını besledi

Hitit üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri, sokak hayvanlarını besledi.

Fen Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğretim gören çok sayıda öğrenci, sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla kent merkezinde sokak hayvanlarının sıkça görüldüğü noktalara yem bıraktı.

Kış aylarında yiyecek, yaz aylarında da temiz su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına destek olan öğrenciler, etkinlik sırasında karşılaştıkları sokak hayvanlarını da beslediler.

Öğrenciler, etkinliğin ardından Çorum Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

"Kadın ve Emek" Sergisi

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Sanat Atölyesi "Kadın ve Emek" sergisi açıldı.

ÇEKVA tarafından Halk Eğitimi Merkezi desteğiyle "İğne Oyası, Giyim, Şifreli Dantel ve El Nakışı" kursu açıldı.

86 kursiyerin kurs süresince ürettikleri el emeği ürünler, "Kadın ve Emek" Halk Eğitim Merkezindeki sergisinde beğeniye sunuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada kadın ve kadın emeğinin destekçisi olduklarını söyledi.

Kursiyerleri tebrik eden Candan, bu tür kursların devam etmesi temennisinde bulundu.

Törene, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör ile kursiyerler katıldı.

Çorum'da 4 bin 500 gül fidanı dikildi

Çorum Belediyesince 4 bin 500 gül fidanı toprakla buluştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada baharın gelmesiyle birlikte süs bitkisi dikim çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehrin muhtelif yerlerinde çalışma yürüttüğünü belirten Aşgın, "Şehrimizin daha güzel görünmesi için değişik renklerde 4 bin 500 gül fidanı dikildi. Park ve yeşil alanlarla birlikte refüjlere de gül fidesi ve süs bitkileri dikiyoruz." ifadelerini kullandı.