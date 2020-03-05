Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve protokol üyelerinin eşleri, Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi'ni ziyaret etti.

Protokol üyelerinin eşleri, üç ayların başlangıcı münasebetiyle yaptıkları ziyarette kendi hazırladıkları yiyecekleri huzurevi sakinlerine ikram etti.

Aşgın, ziyarette yaptığı açıklamada herkesin huzurevini ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Büyüklerin ziyaret edilmesinin hem İslam inancında hem de Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Aşgın, "Tüm büyüklerimizin üç aylarını tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun eşi Huriye Kavuncu, Baro Başkanı Kenan Yaşar'ın eşi Ayşe Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın eşi Hacer Yağbat da katıldı.

TAY Portal Sistemi Eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazileri Yönetim Sistemi (TAY Portal Sistemi) eğitimi, Çorum'da başladı.

Kentteki bir otelde yapılan eğitime Çorum'un yanı sıra Samsun, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Kırıkkale tarım ve orman Müdürlüklerinden yöneticiler katıldı.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim programıyla kurumlar arasında bilgi alışverişi sağlanacağını söyledi.

Tarım arazilerinin verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken Sarı, "Tarım arazilerinin değerlendirilmesi, ekonomik olarak tarım yapılabilmesinin önemi, portal sisteminin geliştirilmesi ve uygulamada yaşanan sorunların bölgesel toplantılarla çözüme kavuşturulması önemlidir. Bu çalışmanın ve bilgi alışverişinin faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Beş gün sürmesi planlanan eğitim programında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlileri, 8 ilin yöneticilerini portal hakkında bilgilendirecek.

CHP'li meclis üyelerine "yerel yönetim" eğitimi

CHP Çorum ve Amasya'daki il ve ilçe belediye meclis üyelerine yönelik "Yerel Yönetim" eğitim programı yapıldı.

CHP İl Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programında CHP Parti Okulu Eğitmeni Mehmet Ali Topuz ile İl Parti eğitmeni Nazik Bulut, meclis üyelerine partinin yerel yönetim politikalarıyla ilgili bilgi verdi.

CHP Örgütlenme ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, eğitim programıyla meclis üyelerini yerel yönetim konusunda daha donanımlı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Er, eğitim toplantılarının devam edeceğini kaydetti.