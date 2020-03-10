Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Tımarlı-2 Sulama Projesi'nin 30 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak bölümünün yıl sonuna kadar hizmete sunulacağını söyledi.

Kavuncu, Çorum'un İskilip ve Bayat ilçeleri ile Çankırı sınırında yapımı devam eden Tımarlı-2 Sulama Projesi inşaatını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kavuncu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Sulu tarıma önem verdiklerini vurgulayan Kavuncu, "Tamamlandığında Kızılırmak havzasında 80 bin dönüm araziyi sulu tarımla buluşturacak, bölgenin 50 yıllık rüyası Tımarlı Sulama Projesi hızla devam ediyor. 2020 yılı sonuna kadar projenin 30 bin dönüm araziyi sulayacak bölümünün kullanıma alınacağı müjdesini aldık. Bölge halkımıza hayırlı olsun." dedi.

"Gençlerle Baş Başa" Projesi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Gençlerle Baş Başa Projesi" kapsamında Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sarı, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonundaki etkinlikte, öğrencilerle Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" kitabını değerlendirdi.

Proje kapsamında 9'uncu kez öğrencilerle buluşan Sarı, etkinliğe katılan öğrencilere Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" adlı kitabını hediye etti.

Çorum'da uçkunla mücadele çalışmaları

Çorum Belediyesinin uçkunla mücadele çalışmaları başladığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yaz aylarında sıkça görülen sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Kent merkezindeki park ve yeşil alanların tamamını ilaçlayacaklarını aktaran Tuncel, "Onikişer kişilik iki ekiple çalışmalarımız sürüyor. Yağmur suyu giderleri, kanalizasyon hatları, site, refüjler, parklar, okul bahçeleri, çöp konteynerlerinde sineklerin üreme yerlerini ilaçlıyoruz. Özellikle yaz sıcaklarının arttığı dönemlerde çoğalan sinek ve haşereyle etkin mücadele için çalışmalarımıza erkenden başladık. Karasinek ve sivrisinek oluşumunu önlemek, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam kalitesini artırmak için gerekli önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuza Dikkat Haftası

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, ortalama bir insanın günlük tuz tüketiminin 5 gramı aşmaması gerektiğini ancak Sağlık Bakanlığının 2017 yılında yaptığı araştırmaya göre ortalama 10,2 gram tuz tüketildiğini bildirdi.

Sobacı, Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aşırı tuz tüketiminin kan basıncını artırarak hipertansiyona neden olduğunu, inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini vurguladı.

İnme ve kalp hastalıklarının, dünyadaki en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olduğunun altını çizen Sobacı, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir. Bu miktar, tepeleme bir çay kaşığına ya da silme bir tatlı kaşığına denk gelmektedir. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar gün içinde tüm besinlerden aldığımız tuzu da kapsamaktadır. Bazı ülkelerde ana tuz kaynağı birey tarafından yemeklere eklenen tuzdur ancak bu sadece tuzluktan gelmez. Soya sosu gibi tuzlu soslardan da gelebilir. Dünyada birçok ülkede alınan tuzun büyük kısmı işlenmiş, ambalajlı gıdalarda, ekmek, kahvaltı gevrekleri veya hazır yemekler gibi restoran yemeklerinden gelmektedir.

Sağlık profesyonelleri, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, gıda ve içecek sektörü, lokantalar, restoranlar ve hatta bireysel olarak besinlerin içerdiği yüksek tuz ve bunun sağlığımıza zararlı etkileri konusunda farkındalığımız yüksek olmalıdır."

Çorum'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Çorum'da modifiyeli araç sürücüleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek amacıyla konvoy düzenledi.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek Millet Bahçesi'nde bir araya gelen modifiyeli araç tutkunları, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla şehir turu attı.

Turun ardından Gazi Caddesi'ndeki Çorum Şehitliği'ne giden sürücüler, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte ayrıca şehitler için Kur'an okunurken, Barış Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua edildi.

Konvoyu organize eden Abdullah Aktepe, yaptığı açıklamada, Çorum'daki gençler olarak Türk ordusunu desteklediklerini göstermek için bayrak konvoyu düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe Ankara, Amasya, Samsun'dan da sürücülerin katıldığını dile getiren Aktepe, "Şehitlerimize duyduğumuz saygı gereği burada toplandık. Devletimiz, milletimiz için canını feda eden şehitlerimizden Allah razı olsun. Dualarımızla, kalbimizle Mehmetçiğimizin yanındayız. Gerek sınırda, gerekse sınır ötesinde görev yapan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun." dedi.