Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatına fahiş oranda zam yapan fırsatçılara ve stokçulara müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada tüm dünyada etkisini gösteren virüs salgını nedeniyle bazı fırsatçıların piyasaya çıktığının gözlemlendiğini bildirdi.

Piyasadaki fırsatçılara asla prim verilmemesi gerektiğinin altını çizen Gür, "Fiyatları 3 katına çıkaran fırsatçılara prim verilmemeli. Vatandaşlarımız da kendini kazıklamayacak, güvendiği esnaftan alışveriş yapmalı." ifadesini kullandı.

Gıda, dezenfekte ya da ilaç stoku yapmanın gereksiz olduğunun altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bir kişide rastlanan koronavirüs maalesef ülke genelinde paniğe neden oldu. Bazı provokatörler piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceğini, azalacağını, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, fırsatçıların ürün fiyatlarını üç katına çıkartmasına neden olurken öte yandan enflasyonu da olumsuz etkileyecek."

Aşgın'dan Akar'a kutlama ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Erhan Akar'ı ziyaret etti.

Aşgın, ziyarette Akar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni dönem siyasi çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Merkez ilçe teşkilatının Mahalli İdareler Seçimlerinde azimle çalıştığını belirten Aşgın, "Seçimlerde Çorum'daki başarıda merkez ilçeyle beraber hareket etmemizin çok büyük payı var. Etrafımızdaki illere bakın, eğer merkez ilçe iyiyse ve uyum içerisinde çalışıyorlarsa AK Partimiz oradan güçlü bir şekilde çıkmış. Merkez ilçe yeteri kadar aktif değilse ya da o uyumu yakalayamamışsa bu yerel seçimleri olumsuz etkilemiştir." dedi.

Akar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyeyle uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı"

Çorum'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında, Çorum Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İl Koordinatörlüğünce yürütülen toplantıda kaymakamların yanı sıra kamu kuruluşlarının yönetici ve proje ekiplerine destek programının detayları anlatıldı.

TSO Konferans Salonundaki toplantıda OKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir, SOGEP'in öncelikleri, hangi projelerin destekleneceği ve destek miktarı konularını içeren sunum yaptı.

OKA'nın resmi web sayfasında destek programıyla ilgili detaylı bilgi bulunduğunu aktaran Demir, "Çorum'da sosyal gelişmeye yönelik proje hazırlamak isteyen kurumlar, başvurularını OKA'nın internet sitesindeki ön başvuru formunu doldurarak 10 Nisan'a kadar Çorum Yatırım Destek Ofisine iletmeleri gerekiyor." dedi.