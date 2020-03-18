Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türk milletinin, kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale'de yedi düvele meydan okuduğunu vurguladı.

Ceylan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kahramanlık destanının kolayca yazılmadığını belirtti.

Türk milletinin söz konusu vatansa gözünün başka hiçbir şeyi görmeyeceğinin altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:

"Türk milleti, kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale'de yedi düvele meydan okudu. Bugün bize düşen ecdadımıza layık olabilmek, onların yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi başarıyla geleceğe taşımaktır. Çanakkale, Türk milletinin kahramanlık hikayesini satır satır destanlaştırdığı yüreğinde büyüttüğü sarsılmaz bir inançtır. Çanakkale bize öyle bir cesaret verdi ki ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtmek konusunda her zaman bir kahramanlık örneği sergiledik. Bize saldıran düşmanlarımıza dünyaya örnek olacak nitelikte dersler verdik. Bizlere bir asır önce hasta adam muamelesi yapanlar Türklerin onları nasıl Çanakkale'de yerle yeksan ettiğini ve hüsrana uğrattığını unutmasınlar."

Başaranhıncal'ın Çanakkale Zaferi mesajı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylardan biri olduğunu vurguladı.

Başaranhıncal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olduğunu anlattı.

Çanakkale Zaferi'nin insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunun altını çizen Başaranhıncal, "Bu zaferle Türkler, asla esaret altına alınamayacaklarını bütün dünyaya ispatlamışlardır. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylardan olan Çanakkale Zaferi, bağımsızlık uğruna canını seve seve feda etmeyi milli bir görev olarak gören aziz şehitlerimizin azminin ve cesaretinin destanıdır. Çanakkale destanını yazan binlerce şehidimiz, 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini, en kutsal varlıklarını, canlarını feda ederek tüm dünyaya kanıtlamışlardır." ifadesini kullandı.

"Evde kal" çağrısı

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorumlu vatandaşlara ve parti teşkilatlarına "Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal" çağrısı yaptı.

Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaya davet etti.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldığını belirten Özsaçmacı, şunları kaydetti:

"Başkanlık Divanından gönderilen genelgeye göre parti binalarında toplanılmaması, toplantı ve benzeri organizasyonların iptal edilmesi istendi, ilçe kongreleri bir sonraki talimata kadar ertelendi. Koronavirüs salgını başladığından itibaren gösterilen dikkat, özen ve hassasiyet dolayısıyla tüm teşkilatlarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın sağlığının korunması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere partimizin ilgili ve yetkili kurumların alacağı önlemlerin uygulanmasında aynı hassasiyetin devam etmesini rica ediyorum. Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal."

SP İl Başkanı Cıdık'tan "koronavirüs" açıklaması

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, yaptığı yazılı açıklamada, hükumetin yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbirleri değerlendirdi.

Yaşanan sürecin birlik ve beraberlik içinde, tedbirlere riayet edilerek aşılabileceğinin altını çizen Cıdık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel salgına dönüşen koronavirüsle mücadelede ilk günlerden itibaren alınan hızlı kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ediyoruz. Bu süreçte aziz milletimiz hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir. Hayatın yavaşlatılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğal gaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz."