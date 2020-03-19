Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Kulübü'nün "Girişimcilik ve Kariyer" etkinliğe katıldı.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Kulübü'nün "Girişimcilik ve Kariyer" etkinliğe katıldı.

Çiftçi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki programda "İdareye Mülki Bakış" konusunda açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere mülki idare hakkında bilgi veren Çiftçi, ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Çiftçi, etkinliğin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden istişare toplantısı

Çorum'daki özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren eğitim kurumlarının yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Rehberlik Araştırma Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada devletin özel öğrencilerin eğitimini çok önemsediğini söyledi.

Özel öğrencilerin diğer öğrencilerden ayrı tutulmadığını dile getiren Sarı, yöneticilerden çeşitli hibe projelerinden aktif şekilde yararlanmalarını istedi.

Toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İl Koordinatörü Özgür Yalçın da özel eğitim kurumlarının yöneticilerini hibe programları hakkında bilgilendirdi.

Acil servis personeline eğitim

Çorum'daki hastanelerin acil servislerinde görevli sağlık personeline Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Eylem Planı kapsamında, "Acil Servislerde Madde Bağımlılığına Genel Yaklaşım" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimince organize edilen eğitimde, Uzm. Dr. İlter Ağaçkıran, kentteki hastanelerin acil servislerinde görevli personele "Acil serviste madde kullanım bozukluklarına tıbbi yaklaşım", "Acil serviste madde kullanım bozukluğu tanısı bulunan hastaya tıbbi yaklaşım" ve "Acil serviste özel durumlar" konularında bilgi verdi.

Sağlık personeline yönelik madde bağımlılığına genel yaklaşım eğitimlerinin devam edeceği duyuruldu.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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