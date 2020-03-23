Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

7 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlara 09.00-13.30 saatleri arasında internet kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

Çorum'dan kısa kısa, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlara 09.00-13.30 saatleri arasında internet kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının öğrenciler için uzaktan eğitim programı başlattığını hatırlattı.

Sanal derslerin bugün saat 09.00'da başladığını aktaran Aşgın, "İnternet öğrencilerimize lazım. Saat 09.00-13.30 arası yapılacak olan uzaktan eğitim (EBA) sisteminde öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için lütfen ders saatlerinde internet kullanımımızı azaltalım." ifadesini kullandı.

TRT-EBA TV Uzaktan Eğitim

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, velilerin uzaktan eğitim çalışmalarını takip etmesinin çocukların geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci velilerini Milli Eğitim Bakanlığının TRT ve EBA TV üzerinden bugün başlattığı uzaktan eğitime katılmaya davet etti.

Çocukların eğitiminin sekteye uğramaması gerektiğinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Şu anda tam olarak öngörülemeyen bu afet süreci içinde de yavrularımızın eğitimi sekteye uğramasın diye, hem EBA hem de TV üzerinden sunulacak olan eğitim çalışmalarını takip etmemiz, çocuklarımızın geleceği açısından oldukça önem arz etmektedir.Siz velilerden beklentimiz; öğrencilerimizin bu eğitimleri düzenli olarak takip etmeleri noktasında teşvik etmeniz ve yardımcı olmanızdır. Gün, birlik olma günüdür. Kurtuluş Savaşı'mız da dahil olmak üzere nice badireler atlatan şanlı milletimizin her ferdinin, sorumluluklarını ziyadesiyle yerine getireceğine ve bu sınavdan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum."

"Tavsiye ve kurallara ciddiyetle riayet etmeliyiz"

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, devletin yeni tip koronavirüse karşı açıkladığı tavsiye ve kurallara vatandaşların ciddiyetle riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mizah malzemesi yapılmasının Türk milletinin hiçbir ferdine yakışmadığını belirtti.

Yalnızca yaşlıların değil, her yaş grubunun taşıyıcı olduğunun altını çizen Karapıçak, "Unutmayalım ki bu süreçte, çocuk, genç, yaşlı, yani belli bir yaş gurubu değil, hepimiz bu virüsün

taşıyıcısıyız.

Yaşlılarımızı ve kendimizle birlikte çevremizi dışarıda alınan önlem ve

kararlarla devlet korurken, evimizde ve tüm alanlarda koruyacak

bizleriz.

Bizler bugünün fertleri olarak dünümüzden (yaşlılarımızdan),

bu günümüzden (kendimizden) ve

yarınlarımızdan (çocuklarımızdan) sorumluyuz.

Devlet yetkililerince yapılan resmi açıklamalarla yayınlanan

genelgelere, tavsiye ve kurallara ciddiyetle riayet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

22-28 Mart Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, "83 milyon insanımıza ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat sıkıntıya, strese, coğrafi engellere rağmen acil sağlık hizmetinin sunan Acil Tıp teknisyenleri haftasını kutluyor, insanların hayatı ile ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarışan ATT'lerimizin hak ettikleri değeri görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saatçi, 22-28 Mart Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 112 acil çalışanlarının olaylara ilk müdahaleyi yapan, insan hayatını korumak için çabalayan kişiler olduğunu belirtti.

112 sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Saatçi, şunları kaydetti:

"Kaza, yangın veya benzeri afet olaylarında, ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112 Sağlık çalışanları, olay yerlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğramaktadır. Hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde hasta ya da hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan arkadaşlarımız, kendilerine yapılan bu muameleyi asla hak etmemektedir."

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı
Almanya'da Türkçe sokağa çıkma uyarısı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği, basın emekçileri adına bir alkış ile destek ol kampanyası başlattı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:57:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]