Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Halkbank'ın esnafa destek olmak amacıyla verdiği 25 bin lira kredilerde "SSK, Bağkur ve vergi borcu yoktur" yazısı talep etmediğini bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, destek paketinin açıklanmasının ardından kredi işlemleriyle ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği oluştuğunu aktardı.

Halkbank'ın diğer bankalara örnek olacak nitelikte esnafa destek verdiğini belirten Gür, "Halkbank'ın esnafa destek amacıyla verdiği 25 bin liralık kredilerde 'SSK, Bağkur ve vergi borcu yoktur' yazısı talep edilmemektedir. Esnafa kullandırılacak 25 bin liralık işletme kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar." ifadesini kullandı.

KOSGEB ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden son 5 yılda kredi kullananlara kredi verilmeyeceği yönünde çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığının altını çizen Gür, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ya da Halkbank'tan 31 Mart'tan önce kredi kullananlara 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında vadesi dolacak kredi borçlarının 3 ay süreyle faizsiz ertelendiğini kaydetti.

MHP İl Başkanı Karapıçak'tan "koronavirüs" açıklaması

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yeni tip koronavirüs salgınının çıktığı ilk günden itibaren ciddi tedbirleri hayata geçirdiğini belirtti.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını bildirdi.

Salgını önlemek amacıyla hükümetin aldığı bütün kararları yerinde bulduklarını vurgulayan Karapıçak, "Sosyal hayatı kısıtlayan tedbirlerin hiç şüphesiz ki ekonomik ve

sosyopsikolojik sonuçları olacaktır. Bu durumun en az hasarla

atlatılması devletin sorumluluğu olduğu kadar vatandaşlarımızın

kurallara ve tedbirlere uymasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Bu süreçte kaos ve kriz

çığırtkanlığı yapan, milleti panik ve endişeye düşürmek isteyen hain

odakların boş durmadığını savunan Karapıçak, şunları kaydetti:

"Devletimizin yaptığı bütün mücadelelerde olduğu gibi bu küresel salgına

karşı olan mücadelesinde de zafiyet göstermemesini bekliyoruz. Halkımızı, özellikle sosyal medyada

oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir sosyal sorumluluğu üstlenmemiş,

toplum için hiçbir şey üretmemiş, bütün marifetleri laf ile peynir

gemisi yürütmekten ibaret olan bu aymaz tiplere karşı uyanık olmaya ve

suyu bulandırma çabalarına prim vermeyeye davet ediyoruz."

Çorum Belediyesi sesli kütüphane kurdu



Çorum Belediyesi, salgın dolayısıyla evinden çıkamayan vatandaşlar için sesli kütüphane hizmeti başlattı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi, Youtube platformunda kurduğu sesli kütüphaneyi vatandaşların hizmetine sundu.



Türk ve dünya klasiklerinin yer alması planlanan sesli kütüphaneye ilk eklenen eser, Lev Tolstoy'un "İnsan Neyle Yaşar" eseri oldu.



Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Tomuk'un seslendirdiği ilk sesli kitap, vatandaşlardan ilgi gördü.



Açıklamada, kütüphane içeriğinin kısa sürede çoğaltılacağı bildirildi.

İHH'dan yardım kampanyası

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, koronavirüs salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada "İçinde bulunduğumuz zor günlerde yaşlı, hastalar ile diğer ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayalım, onlara destek olalım." ifadesini kullandı.

"Az sadaka, çok bela def eder" sözünden yola çıkarak yeni bir yardım kampanyası için kolları sıvadıklarını aktaran Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimiz bağışlarını EFT, havale veya ofisimize gelerek yapabilir. Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesindeki TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 IBAN numaralı bağış hesabımıza 'ÇORUM' ya da 'İDLİB' açıklaması ile bağışlarınızı ulaştırabilir, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12'deki irtibat ofisimizden veya 0364 224 2620 - 0538 877 7655 numaralı iletişim hatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz."