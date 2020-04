Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediyesinin 2020 asfalt sezonunu erken açtığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 70 bin ton asfalt serdiklerini belirtti.

Bu yıl hava şartlarının elverişli olması nedeniyle asfalt sezonunu erken açtıklarını belirten Aşgın, "Haziranda başlaması planlanan 2020 yılı asfalt sezonunu havaların güzel gitmesi sebebiyle öne çektik. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle asfaltın ham maddesi olan bitüm de ucuzladı. Bu iki durumu da şehrimizin menfaatine çevirmek için kolları sıvadık. Araçların bakımlarının tamamlanmasının ardından asfalt sermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Müftü Biçer'den yardım çağrısı

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, yaptığı yazılı açıklamada, sıkıntılı günlerde parası olanın parasıyla, olmayanın da duasıyla insanlığa destek olması gerektiğini vurguladı.

Allah'ın hastalıklardan ölenlere şehit sevabı verdiği belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Böyle zamanlarda elini, cebini, gönlünü ihtiyaç sahiplerine açanlara, onlara duasıyla destek olanlara da çok büyük mükafatlar verecektir.

Zor günlerde başına gelene sabreden, şeytanın ve başka güçlerin vesveselerini önemsemeyen mümin her şartta sınavı kazanan mümindir. Allah kullarının bir kısmına bir musibet verdiyse onları o musibetle diğerlerini de musibete uğrayanların yanında ne kadar durdukları, onlara ne kadar destek olduklarıyla imtihan edecektir. Fırsat her zaman gelmez, bir kere gelir. Kazanan kazanır, isyan eden nankörlük eden de kaybeder. Allah, Ümmet-i Muhammedin ve tüm insanlığın yardımcısı olsun, her türlü bela ve musibetlerden korusun."

Buzağı destekleme başvuruları

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 1 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında alınacak 2019 ikinci dönem buzağı destekleme başvuruları için dilekçe alınmayacağını belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, bir defaya mahsus olmak üzere 2019 yılı için birlik üzerinden veya bireysel olarak destekleme başvurusu yapmayanların dilekçe vermelerine gerek olmaksızın başvuru yapmış sayılacağını bildirdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla çeşitli tedbirler alındığını aktaran Sarı, "Virüs salgınıyla mücadele kapsamında üreticilerimizin evlerinde kalmalarının hayati önem arz ettiği bu salgın günlerinde, 2019 yılı ikinci dönem buzağı desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilerimizin işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın yenilenecektir.

Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, sağlıklı ve bereketli günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Karapıçak'tan MHP'li başkanlara kutlama

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilen MHP'li belediye başkanlarını, göreve gelişlerinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada belediye başkanlarının "üretken belediyecilik" misyonunu sahaya yansıttığını belirtti.

"Vatan sevgisi millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi

gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir." ifadesini kullanan Karapıçak, şunları kaydetti:

"Sorumluluk

alanlarını gece gündüz demeden özveriyle çalışarak yaşanır hale

getiren belediye başkanlarımızı hizmetlerindeki birinci yıllarında

tebrik ediyorum.

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin milletin

gönül tahtında kabul gören, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve

ben' ilkesini yerele yansıtarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Üretken

belediyecilik' misyonunu sahaya yansıtan Osmancık Belediye Başkanımız

Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanımız Ali Sülük, Boğazkale Belediye

Başkanlarımız Mesut Ocaklı başkanlarımıza tebriklerimizi, takdirlerimizi

ve teşekkürlerimizi sunarız."