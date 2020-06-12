Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da MOBESE kameralarıyla yapılan trafik denetiminde 70 araç trafikten men edilirken, 2 bin 593 araca da cezai işlem uygulandı.

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Çorum'da MOBESE kameralarıyla yapılan trafik denetiminde 70 araç trafikten men edilirken, 2 bin 593 araca da cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezindeki 59 noktada 180 kamera ile trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin kameralar tarafından tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Geçen yıl yapılan denetimlerde 1928 araca trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiş, 42 araç ise trafikten men edilmiştir. Bu yılın ilk 6 ayında ise 665 araca trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiş, 28 araç ise trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÇOKİŞ Projesi için iş birliği

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi'nin (ÇOKİŞ) daha etkin kullanılması amacıyla Çorum Belediyesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, imza töreninde yaptığı açıklamada, ÇOKİŞ'in kariyer merkezi haline geldiğini söyledi.

Kentteki işverenlerle iş arayanların ÇOKİŞ'te bir araya geleceğini belirten Aşgın, "İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle kurumun bazı müracaatlarını belediyemizde oluşturacağımız ÇOKİŞ merkezimiz bünyesinde alabileceğiz. İŞKUR'un kullandığı materyalleri ve bazı yazılım programlarını birlikte kullanacağız." dedi.

Çorum'da 3 bin 583 kişiye koronavirüs testi yapılacak

Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) belirlenen 3 bin 583 kişiye koronavirüs testi yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında Türkiye'de çok sayıda tedbir alındığı ve başarı sağlandığı vurgulandı.

Başarının devam etmesi için Türkiye genelinde yeni çalışmaların planlandığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda ilimizde 3 bin 583 kişiye test yapılması planlanmıştır. Tarama yapılacak örneklem TÜİK tarafından belirlenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince haneler ziyaret edilerek belirlenen kişilere evlerinde tarama yapılacaktır. Taramanın 26 Haziran'a kadar tamamlanması planlanmaktadır. Hane ziyaretine gelecek İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize gerekli kolaylığın gösterilmesi konusunda vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abide Anıtı yeniden düzenleniyor

Çorum Belediyesi, Çorumlu İstiklal Şehitleri anısına inşa edilen Abide Anıtı'nda onarım ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Abide Anıtı'ndaki çalışmaları inceledi.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın istiklal şehitlerine yakışır hale getirileceğini söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Aşgın, "Anıtı hem ecdadımıza hem de Çorum'umuza yakışır hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz peyzaj çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin gayretiyle anıttaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

İŞKUR, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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