Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan gönüllü eğitimcilere teşekkür belgesi verdi.

Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde İçişleri Bakanlığının talimatıyla Çorum'da kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan idareci, öğretmen ve eğitim çalışanlarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bir araya geldi.

Toplantıda, gruplarda yer alan eğitimcilere teşekkür belgeleri verildi.

Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın sürecinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığını hatırlattı.

Çorum'da 657 gönüllünün görev yaptığını dile getiren Sarı, "Gönüllülerimiz toplam 17 bin 526 işlem yaptı. Zor günler, kaliteli ve güçlü insanları ortaya çıkarır. Bu kaliteli, takdire şayan tüm vefa gönüllülerimizi tebrik ediyor, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

LGS'ye girecek öğrencilere "maske" uyarısı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yarın Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri maske takmaları konusunda uyardı.

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Çocukların dünya standartlarında eğitim alması gerektiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Sizlerin başarısı, ülkemizin gelecekte aydınlığına açılan kapıları olacaktır. Bizler sizlerin geleceğine katkı yapmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Zira eğitimin telafisi yoktur. Öğrencilerimizden isteğimiz, giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerim."

Nüfus Müdürlüğü LGS mesaisi yapacak

Çorum'da yarın yapılacak LGS sınavı için il ve ilçe nüfus müdürlükleri fazla mesai yapacak.

Valilikten yapılan açıklamada, nüfus müdürlüklerinin bugün saat 20.00'ye kadar, yarın da 07.00-13.00 saatleri arasında mesai yapacağı bildirildi.

Mesai kararının öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamalarını engellemek amacıyla alındığı vurgulanan açıklamada, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınacağı ifade edildi.