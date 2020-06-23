Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, "Afetlere Hazırlık Yılı" Projesi kapsamında haziran ayı temasının "itfaiye" olarak belirlendiğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kaza ve doğal afetlerde çıkan yangınların can ve mal kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Olası yangınlarda olay yerinde her zaman itfaiye olamadığını ifade eden Kaya, kişilerin kendi yaşam alanları veya yakın çevrelerinde çıkan yangında ne yapacağını biliyor olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kaya, bu düşünceden hareketle "Afetlere Hazırlık Yılı" Projesinin haziran ayı temasını "itfaiye" olarak belirlediklerini ve bu ayda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapacaklarını kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla nöbetçi oto lastikçiler belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halk sağlığını korumak amacıyla 27-28 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Kısıtlamada vatandaşların mağdur olmaması için bir dizi tedbir alındığının aktarıldığı açıklamada, belirlenen oto lastik tamircilerinin kısıtlamadan muaf tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, belirlenen oto lastik tamircilerinin isim ve adres bilgilerinin Valilik resmi web sayfasında yayımlandığı açıklandı.

45 araca trafikten men cezası

Çorum'da bir haftada çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 45 araç trafikten men edilirken, 141 araca da idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı şok uygulamalarda kent merkezinde 6 bin 520 aracın denetlediğinin belirtildiği açıklamada, "Denetimlerde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği 141 araca Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiş, 45 araç ise trafikten men edilmiştir. Sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun artırılması için ilimizin değişik bölgelerinde şok uygulamalar artarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

HİTÜ Yabancı Diller Yüksekokuluna atama

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Karaca Küçük atandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Küçük'ün göreve başladığı bildirildi.

Açıklamada, Küçük'e başarı dileklerine yer verildi.