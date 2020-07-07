Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da hastalıktan ari 14 işletme bulunduğunu bildirdi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da hastalıktan ari 14 işletme bulunduğunu bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Hastalıktan Ari Belgesi almak için başvuran işletmelerden 14'ünün belge aldığını, 32'sinin ise incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Belge sahibi işletme sayısını gelecek yıl 64'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sarı, "İlimiz hastalıktan ari işletme statüsünü sevdi. Hastalıktan ari işletme olmak isteyen yetiştirici sayısının artması ile ilimiz bölge hayvancılığı için önemli bir merkez olacağı gibi işletme sahipleri de devletimiz tarafından verilen destekler ile gelirlerini artıracaktır. Bakanlığımızın Hastalıktan Ari İşletmelere damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına 450 lira olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bayrak'tan TEMAD'a ziyaret

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Ertan Karabıyık'ı ziyaret etti.

Bayrak, ziyarette, sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler hakkında Karabıyık ve dernek üyelerini bilgilendirdi.

Sivil Toplum İlişkileri Müdürlüğü olarak derneklere rehberlik etmek, görüşlerini almak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bayrak, "Sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarında başarı diliyorum." dedi.

Oğuzlar'da Hanımeli Pazarı açıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlarının ürettiği ürünleri satmaları amacıyla Hanımeli Pazarı açıldı.

Oğuzlar Belediyesince Obruk Barajı kenarındaki Altın Koz Sosyal Tesisleri'nin karşısına kurulan Hanımeli Pazarı, törenle hizmete açıldı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hanımeli Pazarı kurduklarını söyledi.

İlçedeki kadınların ürettikleri ürünleri bu pazarda satabileceğine işaret eden Yıldırım, "Pazarda reçeller, turşular, mevsimine göre meyve ve sebzeler, tarhana, Oğuzlar hatıralıkları, örgüler ve erişte gibi hamur işleri satılıyor. Pazarımız ile hem gelen misafirlerimizi memnun etmeyi hem de ilçe kadınlarının ekonomide etkin rol almasını amaçlıyor." dedi.

Milletvekili Ceylan Halket'i gezdi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediyesi Mezbahası ve Halket Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ceylan, ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Ceylan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin Çorum'a yeni bir imaj kazandırdığını söyledi.

İşlevsel bir mezbahaya sahip olmanın Çorum açısından büyük avantaj olduğunu vurgulayan Ceylan, "El birliğiyle büyük firmaların toplu kesim işlerini Çorum'a getirmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Aşgın da tesisin hizmete açılmasıyla Çorum'un hayvancılık ve et sektöründe önemli bir güç haline geldiğini dile getirerek, "Çorum, çevre illerde ve ülke genelinde hayvan pazarının yanı sıra mezbahasıyla da adından söz ettirir bir konuma geldi. Aşkla, şevkle milletimizi hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Orhan Sarı, Oğuzlar, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:26:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]