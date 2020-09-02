Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kentte geçen yıl 200 bin dolarlık yumurta ihracatı yapıldığını bildirdi.

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Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kentte geçen yıl 200 bin dolarlık yumurta ihracatı yapıldığını bildirdi.

Sarı, kentteki yumurta üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu Yumurta AŞ'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında şirket yöneticilerinden bilgi aldı.

Sarı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'deki yumurta üretiminin yaklaşık yüzde 2,5'inin Çorum'da gerçekleştiğini belirtti.

Kentteki üreticilerde yaklaşık 5 milyon tavuk bulunduğunu aktaran Sarı, "Çorum'da 2019 yılında 200 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl üretilen 700 milyon yumurta iç pazara sunulurken, 16 milyon 125 bin adet yumurta ise Azerbaycan, Gürcistan ve Irak gibi ülkelere ihraç edildi." dedi.

Sektörün ülke ekonomisine katkı sunduğunun altını çizen Sarı, "Yumurta üretim sektörünün gelişmesiyle birlikte yatırımcılarımız da yüksek kapasiteli modern tesisler inşa etti. Çorum, Türkiye'de yumurta üretiminde Afyonkarahisar, Konya, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Ankara ve Kayseri'den sonra 9'uncu sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 194'üncü yıl dönümü

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zabıta teşkilatının kuruluşunun 194'üncü yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerindeki etkinlikte zabıta personeli için pasta kesildi.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada zabıta personelinin özveriyle görev yaptığını söyledi.

Zabıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aktif rol oynadığını dile getiren Aşgın, "Kovid-19 ile mücadelede birçok kurumumuz güzel çalışmalara imza attı. Sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlıklarla çalıştı, şehitler verdi. Zabıtamız da alınan tedbirlerin uygulanması noktasında, hayati öneme haiz görevleri yerine getiriyor." dedi.

Programda Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.

Usta öğretici başvuruları başladı

Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Burhan İncekara, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılında ek ders ücreti karşılığı ücretli

usta öğretici başvurularının başladığını bildirdi.

İncekara, yaptığı yazılı açıklamada, merkez ve köylerde açılacak kurs

programlarında ihtiyaç duyulan alanlarda ek ders ücreti karşılığında usta öğreticiler görevlendirileceğini belirtti.

Başvuruların 18 Eylül'e kadar devam edeceğini aktaran İncekara, şunları kaydetti:

"Başvurularla ilgili detaylar, kurumumuzun www.corumhalkegitim.meb.k12.tr adresindeki resmi web sayfasından ilan edilmiştir. Başvuru yapmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında ilgili

belgelerle müracaat etmeleri gerekiyor. Ücretli Usta öğretici görevlendirme puanları 11 Nisan 2018 tarihli ve

30388 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim

Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2

formuna göre yapılacağından mevcut belgelerin belirtilen tarihler

arasında mutlaka teslim edilmesi gerekiyor."

Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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