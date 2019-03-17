Son Dakika Haberleri: Çorum'dan Mardin'e Gelerek Halkın Önünde Sevgilisine Evlenme Teklif Etti

Çorum'dan Mardin'e Gelerek Halkın Önünde Sevgilisine Evlenme Teklif Etti

1 saat önce

Çorum'dan Mardin'e gelerek halkın önünde sevgilisine evlenme teklif ettiMARDİN - Çorumlu 21 yaşındaki Bekir Öz, Mardin'e gelerek yaklaşık iki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Merve Aydemir'e evlenme teklif etti.

Çorum'dan Mardin'e gelerek halkın önünde sevgilisine evlenme teklif etti

MARDİN - Çorumlu 21 yaşındaki Bekir Öz, Mardin'e gelerek yaklaşık iki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Merve Aydemir'e evlenme teklif etti. Aydemir'den 'evet' yanıtını alan Öz, evlilik hazırlıkları için memleketine döndü.
Çorum'da yaşayan ve yaklaşık 2 yıldır sosyal medya üzerinden görüştüğü Merve Aydemir'e evlilik teklifi etmek isteyen Öz, 16 saatlik yol sonunda Mardin'e geldi. Onlarca kişinin arasında sevgilisine evlenme teklif eden Öz, Aydemir'in 'evet' cevabıyla mutluluktan havalara uçtu. Çevreden geçen sürücüler gence korna çalarak destek verirken, esnaf da alkışlarla eşlik etti.
Yaptığı teklifle ilgili İHA muhabirine konuşan Bekir Öz, Merve ile 2 yıldır görüştüklerini söyledi. Öz, "Kendisini çok seviyorum, sevmesem bunca zahmeti çekmezdim. O mutlu olsun istiyorum. Onu şaşırtacak, hayallerini süsleyen bir evlilik teklifi etmek istedim. Mardin'in en sembolik, tarih, sevgi, huzur dolu meydanında ona evlenme teklif ettim. Sevdiğimi haykırdım, çok mutluyum evet cevabını aldığım için" dedi.
Merve Aydemir ise, sosyal medyadan tanışmasına karşın birbirlerini 2 yıl içinde tanıdıklarını ve durumu ailelerine bildirdiklerini belirterek, "Ailem onay verdi ve tanıştık, bugünlere kadar geldi. Evlilik teklifi sürpriz oldu ve çok mutluyum. Onu çok seviyorum ve o da beni çok seviyor. Hayallerimdeki gibi bir evlilik teklifi oldu, çok mutluyum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Çorum, Mardin, Genel
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