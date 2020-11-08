N Kolay 42. İstanbul Maratonu'na "sanal koşu" ile katıldılar

Çorum'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'na katılamayan vatandaşlar, organizasyona sanal koşuyla destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleşen organizasyonda yer alamayan sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu organize edildi.

Maratona 5, 10 ve 15 kilometre kategorilerinde kayıt yaptıran Çorum'daki sporseverler, Kültür Park'taki parkurda koşularını tamamladı.

Koşunun Çorum'daki organizatörü Özlem Çerezci, AA muhabirine, İstanbul Maratonu'nun salgın nedeniyle ilk kez sanal olarak düzenlendiğini söyledi.

Sanal koşunun maratona İstanbul'da katılamayanlar için iyi bir imkan olduğunu belirten Çerezci, hem spor yapmak, hem de organizasyona katkı sunmak amacıyla koşuya katıldıklarını kaydetti.

Aynı zamanda TEMA gönüllüsü olduklarını ve "Ağaç Kardeşliği Projesi" kapsamında maratona katıldıklarını belirten Çerezci, "Bu TEMA'nın 2016'dan bu yana yürüttüğü bir proje. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencileri için düzenlenmiş proje. Öğrencilerin daha iyi doğa eğitimi almasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında her yıl ağaç kardeşliği hatıra ormanları oluşturuluyor." dedi.