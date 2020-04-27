- Çorum'dan Prof. Dr. Erbaş'a destek - Son Dakika
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- Çorum'dan Prof. Dr. Erbaş'a destek

6 saat önce

- Çorum'dan Prof. Dr. Erbaş'a destek Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Diyanet-Sen Çorum İl Başkanı Ali Yıldız; "İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek?

- Çorum'dan Prof. Dr. Erbaş'a destek

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan

Diyanet-Sen Çorum İl Başkanı Ali Yıldız;

"İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek?"

ÇORUM - Cuma hutbesinde eşcinselliğin ve zinanın günah olduğunu belirttiği için eleştirilen Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'a sendikalar ve din görevlilerinden destek geldi.

Çorum'da sivil toplum kuruluşları ve din görevlileri il Müftülüğü bahçesinde yaptıkları basın açıklamasıyla Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarını açıkladı.

Dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanet'e ve onun başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduklarını tek dil ve söylemle dünyaya haykırdıklarını dile getiren Diyanet-Sen Şube Başkanı Ali Yıldız, "İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek? Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Zinanın, eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmayabilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz" dedi.

Zina ve eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken bazı sözleşmelerle bunların suç olmaktan çıkarılması ve ülkemizin de bu sözleşmelere taraf olmasının toplumda onarılması zor zararlar açacağına dikkati çeken Yıldız, "Bu kişilerin, Yüce Kitabımız Kur'an'da bunlarla ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güç iledir. Yine bu güç iledir ki Türkiye'nin bu konuda en yetkili kişisi Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptıklarının zararlarını söylemesinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunma ve görevden alınmasını talep etme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyanetin ümmet coğrafyası için tek umut olduğunun altını çizen Yıldız, "Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı, Kur'an-ı dinleyebilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin Diyanet'e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet'in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidir ki; vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır. Diyanet işleri Başkanlığı'mızın uluslararası operasyonel hizmetlerini hazmedemeyen ihanet odakları dönem dönem asılsız bahanelerle Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve onun değerli başkanlarını yıpratmaya çalışmaktadırlar. "Sözde İnsan Hakları Derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyor, sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına İl Müftüsü Muammer Biçer, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hak İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu ve din görevlileri katıldı.

- Çorum'dan Prof. Dr. Erbaş'a destek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:25 Kaynak: İHA

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