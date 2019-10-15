Son Dakika Haberleri: Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım
Son Dakika Güncel Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

1 saat önce

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanyada temin edilen 1 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım, System.String[]

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanyada temin edilen 1 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardımları taşıyan tırın Halep'e uğurlanması dolayısıyla dernek binası önünde tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Selim Özkabakçı, burada yaptığı konuşmada, tırda 25 tonluk gıdanın yanı sıra yatak ve insani yardım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar Suriye'ye onlarca tır yardım malzemesi ulaştırdıklarını dile getiren Özkabakçı, "Tırımız, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezimize, oradan da Suriye'de şu anda ordumuzun operasyon yaptığı bölgedeki kardeşlerimize ulaşacak." dedi.

Özkabakçı, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Suriye'de ciddi sorunlar yaşanıyor. Türkiye, belli bölgelerde haklı olarak operasyonlarını yürütüyor. Çünkü Türkiye'de terör meselesinin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Suriye'de bir tampon oluşturulması gerekiyor. Allah askerimize güç versin, devletimize zeval vermesin."

Suriye, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti
Macaristan, Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile iş birliği yapacak İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:44:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]