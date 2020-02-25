Çorum diyanet işleri başkanı erbaş, almanya'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum diyanet işleri başkanı erbaş, almanya'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu - Son Dakika

Çorum diyanet işleri başkanı erbaş, almanya'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu

6 saat önce

ÇORUM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Almanya'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu.

ÇORUM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Almanya'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu

Çorum diyanet işleri başkanı erbaş, almanya'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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