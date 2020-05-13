Çorum DOKAP'a resmen dahil edildi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (DOKAP) katılma kararının Resmi Gazete'de yayınlandığını açıkladı



Konuya ilişkin bir açıklama yapan milletvekili Erol Kavuncu, "Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız ve belediye başkanımızla birlikte girişimlerimiz sonucu, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve Bakanımız Mustafa Varank'ın destekleriyle Çorum'umuzun DOKAP kapsamına alındığını açıklamıştık. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Çorum'umuz resmi olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Projesine (DOKAP) alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Merkezi Giresun olan DOKAP Başkanlığı Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat, illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla KHK ile kurulmuş, 2012 Nisan ayında ise faaliyetlerine başladı. Ciddi yatırım bütçeleri bulunan DOKAP, bölge illerin gelişmesini sağlamak ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmeyi temel hedef seçerken, illerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha bir çok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlıyor. - ÇORUM