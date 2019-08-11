Son Dakika Haberleri: ÇORUM Ebe, yolda doğan bebeği bir an olsun bırakmadı
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ÇORUM Ebe, yolda doğan bebeği bir an olsun bırakmadı

48 dakika önce

Ebe, yolda doğan bebeği bir an olsun bırakmadıÇORUM'un Alaca ilçesinde tarım işçisi 9 aylık hamile Azize Araz'ın (28) doğum sancıları tutunca, yakınları sağlık ekibine haber verdi.

Ebe, yolda doğan bebeği bir an olsun bırakmadı
ÇORUM'un Alaca ilçesinde tarım işçisi 9 aylık hamile Azize Araz'ın (28) doğum sancıları tutunca, yakınları sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye doğru yola çıkarılan kadın, ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, bebeği bir an olsun bırakmadı.
Alaca ilçesinde doğum sancıları tutan Azize Araz için yakınları sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıkarıldı. Genç kadın, yolda ambulansta doğum yaptı. Hastaneye getirilen kadın ve erkek bebeği tedavi altına alındı. Ambulansta doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, bebeği kucağına alarak hastaneye taşıdı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:58 Kaynak: DHA
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