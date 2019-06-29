Son Dakika Haberleri: ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı

21 dakika önce

Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldıÇorum'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.

Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.
İlçenin Ambarcı köyünde elektrik direğindeki yuvada bulunan yavru leylekği ayağı, elektrik teline takıldı. Mahsur kalan leylek yavrusunu görenler, durumu elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım firması görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları leyleği alıp direkten indirdi. Görevliler, bir süre besledikleri yavru leyleği, daha sonra yuvasına bıraktı.
ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
İtfaiye, Uğurludağ, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti Kastamonu'da hortum paniği! Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin İstanbul'daki D-8 toplantısına katıldı CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]