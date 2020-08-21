ÇORUM Emekli öğretmenlerden, dikkat çeken maske uyarısı - Son Dakika

Emekli öğretmenlerden, dikkat çeken maske uyarısı

ÇORUM'da bir araya gelen 3 emekli öğretmen, koronavirüs salgıyla mücadelede önemli bir adım olan maskeye dikkat çekmek için ilginç bir farkındalığa imza attı. Maske takan inek, eşek ve ayı resimlerinin bulunduğu dövizleri taşıyan emekli eğitimciler, 'Lütfen maske takın' çağrısında bulundu.

Çorum'da yaşayan emekli öğretmenler Ekrem Özumar (65), Suat Karakeçili (63) ve Mustafa Velidedeoğlu (64), koronovirüs salgınına dikkat çekmek ve önlem almayan vatandaşları uyarmak için Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Ellerine aldıkları hayvan resimli dövizlerle maske takmayanları uyaran 3 kişi, şehrin en işlek caddelerinde yürüyerek farkındalık oluşturdu. Grup adına açıklama yapan Ekrem Özumar, 'Dünyayı saran koronavirüs belası can almaya devam ediyor. Koronavirüsün önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Bizler emekli öğretmenleriz ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kurallara uymayanların zararını, bütün insanlar çekiyor. Ayrıca 65 yaş üstü insanlara yeni yaptırımlar geliyor. Yazık değil mi bu insanlara. Bu insanlar sorumsuz birkaç kişi yüzünden evlerine hapis olacak. Kurallara uymayan insanlar dışlansın. Yeter artıkö dedi.