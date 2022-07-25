Çorum Emniyet Müdürlüğü 27 öğrenciyi geziye gönderdi

İl Emniyet Müdürlüğünden 3 personelin de öğrencilere refakat edeceğini dile getiren Gülser, "İnşallah öğrenciler 3 günlük geziyi sağlıkla, mutlulukla tamamlayıp, tarihi seven, tarihine bağlı öğrenciler olarak dönerler." diye konuştu.

Çorum Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Tarihe Yolculuk Projesi" kapsamında 27 öğrenci, Çanakkale ve Bursa 'nın tarihi ve kültürel değerlerini incelemek üzere geziye katıldı.

Kaynak: AA

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