Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı

02.08.2022 15:57
Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yılın ilk 7 ayında 76 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yılın ilk 7 ayında 76 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, adli makamlar tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslardan 'Adam Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma (Gasp), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Dolandırıcılık' ve çeşitli suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ile 26 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 76 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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