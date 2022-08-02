Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, adli makamlar tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslardan 'Adam Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma (Gasp), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Dolandırıcılık' ve çeşitli suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ile 26 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 76 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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