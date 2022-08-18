Çorum polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

18.08.2022 14:55
Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde bulunan iş yerinde gümrük kaçağı alkollü içki sattıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri işyerine operasyon düzenlediler. İşyerinde yapılan adli aramada 21 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı viski ile 52 adet içerisinde kullanılması yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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