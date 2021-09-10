Çorum Emniyet Müdürlüğü kentte huzur ve güvenliği "şok denetim" ile pekiştiriyor - Son Dakika

Çorum'da Emniyet Müdürlüğünce yapılan kısa süreli "şok denetim" ile kentte suç işleme ya da toplumsal kurallara uymama eğiliminde olan kişilerde "yakalanma riski" hissini artırılmasıyla huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kilit noktalar başta olmak üzere belirlenen güzergahlarda kontrol noktası oluşturan ekipler, sürücü ve araçlar üzerinde trafik, asayiş ve güvenlik kuralları çerçevesinde inceleme yapıyor.

Asayiş, trafik, güvenlik, terörle mücadele, narkotik gibi birimlerin yanı sıra motorize ekiplerin de katıldığı denetimler, suçun işlenmeden önce engellenmesinin yanı sıra suçluların yakalanmasına da katkı sunuyor.

Denetimlerde araç ve sürücülerin trafik açısından kusurları tespit edilerek düzeltilmesi için trafik polislerince yönlendirilirken yakalanan suçlu ve suç unsurları hakkında ise resmi işlem başlatılıyor.

Aynı noktada en fazla yarım saat denetleme yapan ekipler, sık sık nokta değiştirerek kötü niyetli kişilerin muhtemel olumsuz davranışlarını önlemeyi hedefliyor.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Gülabibey Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda ekiplerle birlikte "şok denetim" yaptı.

Demir, sürücüleri bilgilendirerek denetimlerin sıklaştığını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in talimatıyla denetim sayısının artırıldığını, günde 5 kez "şok denetim" yaptıklarını belirten Demir, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Ekiplerce aracı ve evrakları incelenen Ali Uzuner ise denetimlerin arttığını fark ettiğini ve uygulamayı desteklediğini söyledi.

Denetimlerin insanların kurallara daha çok uymasını sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Uzuner, "Her bir insan kimseye rahatsızlık vermeden yaşamalı. Ben bu denetimlerden rahatsız olmuyorum, suçu olan rahatsız olur, suçsuz kişi neden rahatsız olsun? Daha çok denetim olursa suçlular daha çok gözünün önüne bakar, herkes birbirine daha saygılı olur." dedi.