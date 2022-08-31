Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

31.08.2022 16:00
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir seraya düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir seraya düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.

İl merkezinde bulunan bir kişinin kurduğu serada esrar maddesi elde etmek amacıyla, Hint keneviri bitkisi ekimi yaptığı yönünde bilgi alan narkotik timleri, seranın bulunduğu bahçeye operasyon düzenlediler. Yapılan incelemelerde sera içerisinde boyları 1 metre 70 santimetre ile 2 metre arasında değişen 12 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Serada bulunan 12 kök Hint keneviri bitkisini imha etmek üzere söken polis ekipleri, sera sahibi hakkında da adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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