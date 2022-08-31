İl merkezinde bulunan bir kişinin kurduğu serada esrar maddesi elde etmek amacıyla, Hint keneviri bitkisi ekimi yaptığı yönünde bilgi alan narkotik timleri, seranın bulunduğu bahçeye operasyon düzenlediler. Yapılan incelemelerde sera içerisinde boyları 1 metre 70 santimetre ile 2 metre arasında değişen 12 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir seraya düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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