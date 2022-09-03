Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika

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