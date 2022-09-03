Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

03.09.2022 01:03
Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında 38 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika
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