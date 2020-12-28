Çorum Emniyet Müdürlüğünden "silahlı saldırı" açıklaması - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğünden "silahlı saldırı" açıklaması

28.12.2020 17:59
Çorum Emniyet Müdürlüğünden

Çorum'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin arkadaşlarının, olayın ardından aynı iş yerine 3 kez silahla saldırıda bulunduğu belirlendi.

Çorum'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin arkadaşlarının, olayın ardından aynı iş yerine 3 kez silahla saldırıda bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'ndeki bir iş yerinde "müşterilerin kendi aralarında argo konuşması" nedeniyle başlayan kavgada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Olayın ardından iş yerine farklı tarihlerde silahlı saldırılar düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kırılan camı onarmak için iş yerinde bulunan bir kişinin de ikinci saldırıda yaralandığı belirtildi.

İş yeri sahibinin arkadaşlarının da iş yeri önünde araçta beklediğini ve saldırganlara ateş açarak karşılık verdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23-24 Aralık tarihlerinde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayları, 21 Aralık'taki ateşli silahla kasten öldürme olayı sonrasında maktulün arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli adli mercilere sevk edilmiş, 3 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca olayda kullanılan 3 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir."

Bahçelievler Mahallesi, Aralık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Emniyet Müdürlüğünden 'silahlı saldırı' açıklaması - Son Dakika


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