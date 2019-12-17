Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gülser, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" ve "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsini birbirinden güzel ve başarılı bulduğunu ifade eden Gülser, "Anadolu Ajansının basına vermiş olduğu katkıların ve habercilikteki başarısının devamını diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Ali Atmaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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