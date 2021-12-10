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Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi

10.12.2021 11:04
Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Gülser, Polis Lokali'ndeki toplantıda, bu yıl ikinci kez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toplantıları mahallelerdeki polisiye anlamında eksik ve aksaklıkları görme açısından önemsediğini belirten Gülser, "Bundan sonraki süreçte mahallelerimizde gerek önleyici polislik hizmetleri, gerekse asayişe müessir olaylar yönünden talepleri dinleyip çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Sorunların dile getirilmesinde gecikmeden, hep birlikte dinleyip çözüme ulaştırmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımızın tespitleri bizim için kıymetli ve yol gösterici." dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları, bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar hakkında önerilerde bulundu.

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi - Son Dakika


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