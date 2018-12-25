Çorum Eşi Terk Etti, 6 Çocuğu ile Başbaşa Kaldı
49 dakika önce
Çorum'da, 16 yıllık eşi F.A.'nın (36) terk ettiği Kadir Ablak (36), 1 yıldır 6 çocuğu ile birlikte yaşıyor.
Çorum
'da, 16 yıllık eşi F.A.'nın (36) terk ettiği Kadir Ablak (36), 1 yıldır 6 çocuğu ile birlikte yaşıyor.
Yavruturna Mahallesi'nde oturan Kadir Ablak'ın sorunlar yaşadığı 16 yıllık eşi F.A., evi terk etti. Kadir Ablak,en küçüğü 1.5 en büyüğü ise 15 yaşındaki 6 çocuğu ile baş başa kaldı. İşsiz olan baba devletin sosyal yardımları ile çocuklarına bakıyor. Ev işlerini kendisi yapan, Ablak, çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Çocukları için seferber olan Ablak'a komşuları da 'Süper baba' lakabı taktı.
Eşi ile sorunlar yaşadığını anlatan Kadir Ablak, Eşim bizi terk edeli bir yıl oldu. O gittiğinde en küçük oğlum 4 aylıktı. En büyük kızım da 14 yaşındaydı. Zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Bir yılda hayatımızda çok şeyleri çoçuklarımla birlikte değiştirmeyi başardık. Ben çocuklarımı yurda vermek istemedim. Sonra devletimiz bize sahip çıktı. Belirli bir maaş bağlandı. Çocuklarımın 3'ü okula, ikisi de kreşe en küçüğü de benle evde kalıyor. Ona ben bakıyorum. Başımızı sokacak bir evimiz ocakta kaynayan sıcak çorbamız var. Devletimiz sayesinde sıcak bir yuvaya da sahibiz dedi.
'HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM'
Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Kadir Ablak, Çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Çocuklarım her gün büyüyorlar . Her zaman çocuklara ilgi göstermek zorundayım. Çocuklar bir güldür, gülü soldurursan sende solarsın. Kısacası benim çocuklarım gülerken bende onlarla gülerim. Eğer içlerinden birisi ağlarsa bende ağlarım. Allah onların yüzünü hep güldürsün. Biz halimizden memmunuz . Bize bu mutluluğu veren Allah'ıma şükürler olsun. Bizim yüzümüzü her kim güldürdüyse Allah'ta onların yüzünü güldürsünö diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: DHA
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