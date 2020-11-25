Çorum FK, kupa maçına çıkmadı - Son Dakika

Çorum FK, kupa maçına çıkmadı

25.11.2020 14:43
Çorum FK, kupa maçına çıkmadı, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK, korona virüs testi pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'daki Altınordu maçına çıkmadı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK, korona virüs testi pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'daki Altınordu maçına çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu-Çorum FK maçı öncesinde hakemler ve Altınordulu futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirdi. Ancak konuk takımın gelmemesi nedeniyle seremoninin ardından müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından tatil edildi.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) karantinadaki 17 oyuncularını akredite etmemesi sebebi ile Altınordu maçına katılamayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı korona virüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Bu karar nedeniyle, Altınordu'nun 3-0 hükmen galip sayılarak bir üst tura çıkacağı ifade edildi. - İZMİR

Çorum FK, kupa maçına çıkmadı
Çorum FK, kupa maçına çıkmadı

Türkiye Kupası, Altınordu, Bornova, Çorum, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çorum FK, kupa maçına çıkmadı - Son Dakika Spor


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