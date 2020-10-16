Çorum FK'ye maske ve sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle 18 bin lira ceza verildi

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'ye, Afjet Afyonspor maçında maske ve sosyal mesafe kuralları ihlal edildiği gerekçesiyle 18 bin lira para cezası verildi.

Çorum FK, Misli.com 2. Lig'in 4'üncü haftasında 10 Ekim'de Çorum Şehir Stadı'nda Afjet Afyonspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maçı kulüp yöneticileri ile basın mensupları izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçta protokol tribününe fazla kişi alınması ve talimatlara aykırılık nedeniyle Çorum FK'ye 12 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, protokol tribünü ve yedek kulübesindeki kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmesinden dolayı da 6 bin lira para cezası verildi.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, maç esnasında maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle kulübe 18 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Gelecek haftalarda oynanacak müsabakalarda protokol kişi sayısının aşılmayacağı vurgulanan açıklamada, "Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği hususunu kamuoyuyla paylaşmakla birlikte, tüm taraftarlarımızdan bu zor günlerde anlayış bekliyoruz. Gerek kapı görevlilerimizi, gerekse yönetim kurulu üyelerimizi zor durumda bırakmamanızı ve bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.