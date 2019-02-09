Çorum Flama Asarken Akıma Kapılan İşçi Yaralandı

Flama asarken akıma kapılan işçi yaralandı Çorum
'da cadde üzerinde vinç yardımıyla uzandığı aydınlatma direğine bir partinin flamalarını asarken akıma kapılan beldiye işçisi Hüseyin Akyol
(34), yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Akşemseddin
Caddesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın salı günü gerçekleştirmesi beklenen ziyaret programı kapsamında belediye ekiplerince kentte bazı noktalara AK Parti'nin flamalarının asılması için çalışma başlatıldı. Belediyede temzlik çalışanı olan Hüseyin Akyol da, vinç yardımıyla aydınlatma direğine parti flaması asmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akyol, daha sonra Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
BAŞKAN GÜL VE BAŞKAN ADAYI HASTANEDE
Yaşanan olayın ardından Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül
ve AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşkın, hastaneye gelerek yaralı işçinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aşkın yaptığı açıklamada '12 Şubat Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Çorum'a gelecek. Bu kapsamda sabah saatlerinde bayrak asma sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Bir kardeşimiz bayrak astığı sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Hemen tedavi altına alındı. Varsa ihmali olanlar elbette gerekli işlem yapılacaktır. Doktorlarla görüşüldü. Gerekli müdahalenin yapıldığı söylendi dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.